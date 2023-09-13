صالون تواصل الأجيال بـ "الصحفيين" يناقش "رسالة صحافة الجريمة"|صور

تعقد لجنة المعاشات، الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، السادسة مساء، الأربعاء 13 سبتمبر الجاري تحت عنوان: "رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية".

ويأتي ذلك بحضور نخبة من رواد المهنة المتخصصين في صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما يُنشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية.

وتدعو لجنة المعاشات الزملاء رؤساء أقسام الحوادث والمحررين المختصين بأقسام الحوادث والقضاء إلى المشاركة لإثراء النقاش والحوار البناء بين الأجيال، مع الترحيب بكل من لديه اهتمام بموضوع الصالون.

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