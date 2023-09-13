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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف تلعب التكنولوجيا دورا في مشاريع "الأكل والشرب" .. تفاصيل

صدى البلد

أكد بلال زهران، مدير عام فودكس بمصر أن الاستثمار فى المطاعم والكافيهات هو ليس أمرا عشوائيا وليس على الشباب الإقدام عليه دون الوقوف على الأمر بشكل علمى مدروس.

وأشار فى تصريحات خاصة أن أى مشروع خاص بالأطعمة لابد أن يكون قائما على دراسة جدوى والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المختلفة ودراسة للمكان نفسه وكثافته السكانية ومدى احتياجاته الحقيقية.

وقال إن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا كبيرا فى هذا الصدد ولا سيما تحقيق المزيد من التوفير وعدم الهدر لأن الأنظمة المستخدمة حاليا توضح مدى الاستخدام الفعلى لجميع المواد الداخلة فى تصنيع المنتج نفسه .

وأضاف تأتى معايير الجودة على رأس الأمر ومدى تحقيق سبل الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة ضمن المعايير الرئيسية قبل البدء فى مشروع مطعم .

وقال انه يتم توفير أفضل الحلول التقنية الذكية والتطبيقات الإلكترونية عبر نظام شامل لإدارة وتشغيل المطاعم في السوق المصري، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والتكنولوجية المتطورة، وهو ما يساهم في رقمنة قطاع المطاعم والكافيهات والنهوض به، كما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

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