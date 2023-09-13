الصحفيون يسردون مغامراتهم في بداية حياتهم المهنية في صالون الأجيال

ناقش عدد من الصحفيين خلال مشاركتهم فى الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، الذى عقدته لجنة المعاشات مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية" مغامراتهم الصحفية فى تغطية الاعمال المتخصصة فى الحوادث .

و تحدث الحضور عن ذكرياتهم في بداية حياتهم المهنية، و سردوا عددا من القصص و المغامرات التي تعرضوا لها، و أثرت في حياتهم المهنية اثناء تغطيتهم صحافة الحوادث .

وقال الكاتب الصحفي، جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي السابق وأحد من تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، أن أسلحة الصحفي هي القلم و الكاميرا، و المغامر لديه هدف من تلك المغامرة وعليه أن يصل له.

و يحضر الصالون نخبة من رواد المهنة المتخصصين في صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما يُنشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية.

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