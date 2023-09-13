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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تمويل 47 مشروعًا خلال شهر أغسطس الماضي

صدى البلد

صرح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بإن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر أغسطس 2023 بلغ 47 مشروعًا ، بتكلفة 9,2 مليون جنيه، وفرت 94 فرصة عمل لأبناء المحافظة .
وأكد المحافظ - في تصريح له اليوم /الأربعاء/ - دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة .
جدير بالذكر أن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 6994 مشروعا، بقيمة 601 مليون جنيه بإجمالي 14 ألفا و271 فرصة عمل .

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