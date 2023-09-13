محافظ الوادي الجديد: تمويل 47 مشروعًا خلال شهر أغسطس الماضي

صرح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بإن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر أغسطس 2023 بلغ 47 مشروعًا ، بتكلفة 9,2 مليون جنيه، وفرت 94 فرصة عمل لأبناء المحافظة .

وأكد المحافظ - في تصريح له اليوم /الأربعاء/ - دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة .

جدير بالذكر أن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 6994 مشروعا، بقيمة 601 مليون جنيه بإجمالي 14 ألفا و271 فرصة عمل .