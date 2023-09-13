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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا مدارس" بشرم الشيخ

صدى البلد

افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فوده مساء اليوم الأربعاء معرض" أهلا مدارس" بمدينة شرم الشيخ. 
وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن المعرض يهدف لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، موجها بضرورة التوسع في إقامة تلك المعارض بكافة مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وشدد فودة على ضرورة متابعة توفر تلك السلع بنفس الأسعار طوال أيام المعرض بنسب تخفيض تتراوح ما بين 25 إلي 30 % للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة السيناوية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات .
كما أشار البيان إلى أن المعرض مقام بأحد الساحات بحي النور بمدينة شرم الشيخ تنظيم محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية .
وشهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء، السكرتير العام المهندس أحمد الإسكندراني والسكرتير العام المساعد محمد شعير ورئيس مدينة شرم الشيخ المهندس رماح هاشم ووكيل وزارة التموين بالمحافظة إبراهيم الحارون، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة محمد وحيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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