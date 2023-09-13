«الأوليمبية» تهنئ الاتحاد المصري لكرة الطائرة بالفوز ببطولة أفريقيا للرجال

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد تحقيق لقب البطولة الأفريقية للرجال التي أقيمت في مصر.

ونجح منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة في الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة أشواط 3-1 بعد مباراة قوية ظهر فيها لاعبو منتخبنا الوطني بمستوى مميز وحرص كبير على تحقيق لقب البطولة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص التهاني لمجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة واللاعبين والجهاز الفني والشكر للجماهير المصرية التي حرصت على حضور المباراة النهائية ودعم المنتخب على صالة استاد القاهرة الدولي مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.