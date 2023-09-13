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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغطية الجريمة والمصداقية .. لقاء حواري بنقابة الصحفيين

صدى البلد

أشاد جميع المشاركين بصالون الأجيال الذى تعقده وتنظمه لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، مؤكدين على أهمية عقده بشكل شهري وذلك لإثراء النقاش والحوار البناء بين الأجيال والاستفادة من الخبرات .

وأكد الحضور فى الحلقة الثانية التى عقدت اليوم بأهمية التأكيد على ضوابط تغطية الجريمة والمصداقية فى المعلومة المقدمة للقارىء .
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قال الكاتب الصحفى ممدوح الصغير رئيس تحرير اخبار الحوادث السابق ، لكى يتمكن الزميل من التغطية الصحفية يجب ان يكون لديه علم وثقافة كافية باخلاقيات الجريمة وان يكون ملم بأخلاقيات وضوابط المهنة .

وأضاف ممدوح الصغير خلال مشاركته الحلقة الثانية، من صالوان الأجيال الذى عقدته لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين مساء اليوم، ان صحافة الجريمة تحتاج الى علم وثقافة الصحفى حتى يتمكن من التغطية المنضبطة وايضا لحماية نفسه .


ناقش عددا من الصحفيون خلال مشاركتهم  فى الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، الذى عقدته لجنة المعاشات مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية" مغامراتهم الصحفية فى تغطية الاعمال المتخصصة فى الحوادث .

و تحدث الحضور عن ذكرياتهم في بداية حياتهم المهنية، و سردوا عددا من القصص و المغامرات التي تعرضوا لها، و أثرت في حياتهم المهنية اثناء تغطيتهم صحافة الحوادث .

و قال  الكاتب الصحفي، جمال حسين رئيس تحرير الاخبار المسائي السابق و أحد من تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، أن اسلحة الصحفي هي القلم و الكاميرا، و المغامر لديه هدف من تلك المغامرة وعليه أن يصل له.

و يحضر الصالون نخبة من رواد المهنة المتخصصين في صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما يُنشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية.

 

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