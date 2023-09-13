لسبب كارثي.. تصويت بالكونجرس لخفض راتب وزير الدفاع الأمريكي إلى دولار واحد

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الأربعاء، إنه يجب خفض راتب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى دولار واحد فقط لأنه غير قادر على تأدية عمله.

وكتبت جرين، عبر منصة “إكس”: أن “أوستن فشل في منصب وزير الدفاع وعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر”.

وأضافت: “يحصل أوستن على أكثر من 220 ألف دولار سنويا، وقدرت فوربس إجمالي ثروته بسبعة ملايين دولار، جمع معظمها أثناء خدمته في مجالس إدارة شركات الدفاع”.

وأوضحت جرين، أنه “تم وضع هذه المبادرة كتعديل لمشروع الميزانية العسكرية، وسيتم طرحها للتصويت في مجلس النواب اليوم”.

وينص مشروع قانون جرين على "خفض راتب لويد جيمس أوستن، وزير الدفاع، إلى دولار واحد".