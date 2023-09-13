وفقاً للدستور|أحمد موسى للحركة المدنية: السيسي له الحق في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الحق في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقاً للدستور.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: "هو أنت عايز ديمقراطية متفصلة على مزاجك، ولو انت عندك دستور تمشي عليه ولا مش هتمشي عليه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: لا أحد يتدخل في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء مستقل، مستدركًا أن منظومة الإعلام المصري إما حكومي أو خاص وليس له علاقة بالدولة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار أحمد موسى، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها إعلان الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، مُنتقدًا ما تقوله الحركة المدنية بشأن الانتخابات الرئاسية.