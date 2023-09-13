مصلحتك.. أول أغنية مصرية للمطرب فهد الكبيسي.. فيديو وصور

طرح المطرب فهد الكبيسي أول أغنية باللهجة المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية بعنوان مصلحتك و تعد تجربة مميزة اراد بها الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري بعد ما نجح في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.



مصلحتك من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي الأغنية تم تصويرها مع المخرج على أبو طالب بصورة مبهرة في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة ، وارتدى الكبيسي أزياعبرت بصورة كبيرة عن فكرة ومضمون الكليب الذي يخاطب فيه الكبيسي أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون الا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.





فهد الكبيسي أكد أن مصلحتك لن تكون الأغنية الوحيدة في مسيرته باللهجة المصرية بل سيكون هناك عدد كبير من الاغاني خلال الفترة القادمة وسيكون حريصا دائما على البحث عن موضوعات مختلفة وافكار جديدة تناسب ذوق وفن الجمهور المصري.