حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمطرية

قررت نيابة المطرية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

تم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.