حبس 4 أشخاص لسرقتهم هواتف من شركة بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام شركة بمدينة نصر وتمكنوا من سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد اقتحم مجهولون مقر شركة بمدينة نصر وتمكنوا من سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى الشركات لتجارة الهواتف المحمولة قرر بإكتشافه واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مقر الشركة عمله الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى .

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" وأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع عدد 3 هواتف محمولة ، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" شخصين مقيمين بمحافظة قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 3 هواتف وسماعة -مبلغ مالى .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان ، أيداها وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع باقى الهواتف المُستولى عليها لأشخاص "غير معلوم بياناتهم " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .