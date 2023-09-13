أحمد رشيد : الجامعة العربية سباقة للاندماج في أجندة التنمية المستدامة 2030

افتتح اليوم الاربعاء بالشارقة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومشاركة جامعة الدول العربية ونخبة من صناع القرار والفكر والإعلام والخبراء .

تحدث السفير أحمد رشيد خطابي - الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جلسة رئيسية نظمت تحت عنوان " رسالة من الأرض" حول التنمية المستدامة ، مبرزا دور جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية التي كانت سباقة للإنخراط في أجندة 2030, من خلال انشاء 13 مجلس وزاري متخصص بجانب 15 منظمة واتحاد مهني تعمل في مجالات حيوية كالمياه والبيئة والإسكان والسياحة والصحة والطاقة، وذلك بهدف تحقيق حكامة جماعية للاستدامة ومتابعة وتنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في نطاق رؤية عربية مشتركة .

و في هذا الصدد ، اشار الى إنشاء آلية تنفيذية لدعم أجندة 2030 , ووضع إطار استرشادي للتنمية المستدامة على الصعيد العربي..كما ذكر بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية باستحداث صندوق للكوارث الطبيعية .

وأكد السفير أن قمة الظهران 2018 اعتمدت الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة كوثيقة مرجعية لتحديد الإطار الإعلامي لكل هدف من الأهداف 17 للاجندة الأممية ، مؤكدا على انفتاح الأمانة العامة على مختلف الفاعلين في المجالات المهنية والاكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ولا سيما من خلال أسبوع التنمية المستدامة وتنظيم ملتقيات وورش عمل .

وفي هذا السياق ،اعلن أن قطاع الإعلام والاتصال ، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته الأخيرة بالرباط بصدد اجراء الاتصالات اللازمة لتنظيم الملتقى الأول للمؤثرين في مجال التنمية المستدامة.

وضمن المحور المتعلق بالعلاقة بين وسائل الإعلام والتنمية التشاركية ، أكد السفير خطابي أهمية الترابط بين الأبعاد المحلية والوطنية والدولية تمشيا مع الهدف 17 من اجندة 2030 ، والتعامل مع القضايا ببعد كوني ، معتبرا ان الفرد أصبح في الزمن الرقمي شريكا فاعلا ومؤثرا في وضع السياسات العامة للحكومات التي يتعين عليها ايلاء الاهتمام الضروري عبر الاتصال المؤسساتي بانشغالات المواطنين وضمان حقهم في الاتصال .