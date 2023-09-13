وفد من جامعة فلسطين يزور جامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، اليوم الأربعاء ، وفد جامعة فلسطين برئاسة الدكتور سالم صباح رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين ، وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة علي مد جسور التواصل مع الجامعات المصرية و العربية والدولية.

وضم وفد جامعة فلسطين الدكتور نادر حامد أبو شرخ نائب رئيس جامعة فلسطين لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي ، الدكتور سليم التلولي مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين بالقاهرة ، والدكتور حسن صباح مدير العلاقات العامة بجامعة فلسطين .

ورحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ودولة فلسطين الشقيقة وحرص جامعة المنصورة علي الاهتمام بالطلاب الفلسطينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم .

وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة ، مؤكدين علي اعتزازهم بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم .

وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الأكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية بين الجامعتين وكذلك إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة فلسطين في مرحلتي (مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا ) وللاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لجامعة المنصورة.