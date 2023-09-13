مزّق زوجته 20 قطعة ورماها في الزبالة.. فاجعة بشعة هزت شوارع الكويت|تفاصيل

مزّق زوجته 20 قطعة.. أتهم مواطن من الكويت بجريمة هزت الرأي العام حيث قتل زوجته ثم قطعها إلى 20 قطعة ونشرها على صناديق الزبالة بهدف إخفاء الجريمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قام الزوج الخمسيني بإنكار التهمة والإصرار أن زوجته مفقودة.



وذكر مصدر أمني أن خيوط القضية بدأت ببلاغ قدمته إحدى المواطنات، منذ أيام، أفادت فيه بأن شقيقتها مُتغيبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدًا منذ أكتوبر الماضي، ولا تعرف عنها أي شيء، وأن الشكوك بشأن حصول مكروه لها زادت بعد عدم حضورها عرس اثنين من أبنائها خلال هذه المدة.

وبيّن المصدر أن "رجال المباحث انتابتهم الشكوك في كلام الزوج، بعد ما بدا مرتبكًا، وبتفحص هاتفه تبين أن آخر مكالمة له مع المُتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر.

وبعد تضييق الخناق عليه اعترف الزوج بفعلته وتوزيع الجثة على أكثر من محافظة لإخفاء الجريمة.