عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مزّق زوجته 20 قطعة ورماها في الزبالة.. فاجعة بشعة هزت شوارع الكويت|تفاصيل

الكويت
الكويت

مزّق زوجته 20 قطعة.. أتهم مواطن من الكويت بجريمة هزت الرأي العام حيث قتل زوجته ثم قطعها إلى 20 قطعة ونشرها على صناديق الزبالة بهدف إخفاء الجريمة.

txt

صحف الكويت| إعادة فتح موانئ النفط بشرق ليبيا.. وبوتين يستقبل كيم في أحدث موقع روسي لإطلاق الصواريخ الفضائية

txt

سفيرة بريطانيا لدى الكويت تكشف عن لقاء مرتقب بين نائب الأمير و تشارلز

وبحسب وسائل إعلام محلية، قام الزوج الخمسيني بإنكار التهمة والإصرار أن زوجته مفقودة.

 
وذكر مصدر أمني أن خيوط القضية بدأت ببلاغ قدمته إحدى المواطنات، منذ أيام، أفادت فيه بأن شقيقتها مُتغيبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدًا منذ أكتوبر الماضي، ولا تعرف عنها أي شيء، وأن الشكوك بشأن حصول مكروه لها زادت بعد عدم حضورها عرس اثنين من أبنائها خلال هذه المدة.

وبيّن المصدر أن "رجال المباحث انتابتهم الشكوك في كلام الزوج، بعد ما بدا مرتبكًا، وبتفحص هاتفه تبين أن آخر مكالمة له مع المُتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر.

 

وبعد تضييق الخناق عليه اعترف الزوج بفعلته وتوزيع الجثة على أكثر من محافظة لإخفاء الجريمة.

قطعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

فلوس بالكوم.. حفل سبوع لطفل رضيع تشعل السوشيال ميديا

عايز أتزوج.. شاب يصف معاناة جيل التسعينيات ويطالب أهله بالارتباط

هزار قلب بكارثة..شاب يخدع جيرانه بأجزاء من جسد انسان، والشرطة تتدخل

قطط الشوارع تغزو أحد الأحياء الأمريكية.. ما السبب؟

هل أصبح «كورونا» فيروسًا موسميًا؟|لقاح جديد يحمي من متحوراته حول العالم

ليس له علاج..تفشي فيروس جديد يتسبب في وفاة شخص داخل هذه البلد

خطر يهدد القارة.. أوروبا تتعرض لغزو النمل الناري

الأرض انقسمت نصفين.. ظهور شقوق عملاقة في أمريكا

ترشيحاتنا

نشكر قادتها وشعبها.. «البرلمان الليبي»: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا|فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب الأمطار الرعدية

موبايل الشباب الأول من سامسونج.. مواصفات جبارة بسعر مغرى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عيون مصر الساهرة تتحرك لإعادة الحياة لدرنة.. 5 مشاهد مضيئة تعرف عليها

بمبلغ ضخم.. أمريكا توافق على بيع مقاتلات إف-35 إلى كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ