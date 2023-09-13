وزيرة الخارجية الفرنسية : مصر شريك ودولة مهمة لنا

وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كانرين كولونا مصر بأنها "شريك موثوق به ودولة مهمة" بالنسبة لفرنسا.

وقالت كولونا - في تدوينة عبر حسابها على منصة "اكس" عقب وصولها إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، "وصلت إلى مصر لتعميق علاقاتنا مع شريك موثوق به، وهي بلد مهم لفرنسا ولتوازن المنطقة".

وبدأت وزيرة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين تلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين من بينهم وزير الخارجية سامح شكري.

وتتناول مباحثات كولونا بالقاهرة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، خاصة على الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى المبادرات التي اتخذتها فرنسا لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من الاضطرابات الناجمة بالأسواق الزراعية.

وستناقش الوزيرة الفرنسية مع المسئولين المصريين سبل توفير حلول سياسية دائمة للأزمات التي تؤثر على المنطقة، خاصة في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية ولبنان.