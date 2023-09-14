محافظ الوادي الجديد: تمويل 47 مشروعًا بتكلفة 9.2 مليون جنيه للشباب

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية و المجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ بلغ ٤٧ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، وفرت ٩٤ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٦٩٩٤ مشروع، بقيمة ٦٠١ مليون جنيه بإجمالي عدد ١٤ ألف ٢٧١ فرصة عمل.