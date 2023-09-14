القيادة ما يهم حقاً.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، ضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" وعن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (القيادة ما يهم حقاً)، تأليف: دانييل. ف. بينّو. ترجمة: سارية الطّباع.

يقدم هذا الكتاب توصيفاً عميقاً وواقعياً لماهية القيادة والممارسات الصائبة منها، ويستمد أهميته من الخبرة الطويلة لمؤلفه بوصفه مدرباً ومفكراً في علم الإدارة، يحاول أن يبرهن على أن القيادة علم وفن، ويطرح مفهوم القيادة المنهجية.

إنه منهج علمي أكاديمي في محتواه، وخارطة طريق لمن يطمح إلى التميز قائداً إدارياً في جميع المجالات.

كتاب (القيادة ما يهم حقاً)، تأليف: دانييل. ف. بينّو. ترجمة: سارية الطّباع. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.