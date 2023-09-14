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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. المصري يعلن ضم محمود حمادة لاعب فاركو

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تعاقد المصري البورسعيدي مع اللاعب محمود حمادة قادماً من نادي فاركو.

و كتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك. :  رسميا المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع اللاعب محمود حمادة .

وأعلن مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز ياشار حلمى وفاة البدراوي ناجح “رقه ” نجم فريق الشباب عقب صراع مع مرض السرطان.

 

وتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين بالنادي بخالص التعازي لأسرة لاعب فريق الشباب بالنادي "رقة"، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

 

وتوفى البدراوي ناجح الشهير بـ"رقة العالمي" لاعب نادى فاركو مواليد 2001 إثر معاناته مع مرض السرطان.

 

محمود حمادة محمود حمادة فاركو

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