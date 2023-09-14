محمد عبد الحافظ متأثرا عن والده: وحشني الكلام معاه ووحشتني جلابيته

تأثر الفنان محمد عبد الحافظ، ابن المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ في ذكرى وفاة والده، مؤكدا أن الـ11 عام مروا و كأنهم 11 دقيقة بالنسبة له.

ووجه"عبد الحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، رسالة إلى والده قائلا: "وحشني الكلام معاه و كوباية الشاي، وحشتني جلابيته و كلامه و ثقافته ووعيه".

وأوضح، أنه لم ينس والده في الدعاء يوميا من يوم وفاته، بجانب يوم الجمعة بشكل ثابت، موضحا أنه كان يحبه على المستوى الشخصي أثناء كلامه.

نصيحة والده له

وعلق، "أه من وجع البعاد، هو كان بالنسبالي حاجة كبيرة، و رباني أني أخد بالي من أمي وأخواتي وعيلتي".