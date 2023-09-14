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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد عبد الحافظ متأثرا عن والده: وحشني الكلام معاه ووحشتني جلابيته

صدى البلد

تأثر الفنان محمد عبد الحافظ، ابن المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ في ذكرى وفاة والده، مؤكدا أن الـ11 عام مروا و كأنهم 11 دقيقة بالنسبة له.

ووجه"عبد الحافظ"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، رسالة إلى والده قائلا: "وحشني الكلام معاه و كوباية الشاي، وحشتني جلابيته و كلامه و ثقافته ووعيه".

وأوضح، أنه لم ينس والده في الدعاء يوميا من يوم وفاته، بجانب يوم الجمعة بشكل ثابت، موضحا أنه كان يحبه على المستوى الشخصي أثناء كلامه.

نصيحة والده له

وعلق، "أه من وجع البعاد، هو كان بالنسبالي حاجة كبيرة، و رباني أني أخد بالي من أمي وأخواتي وعيلتي". 

محمد عبد الحافظ إسماعيل عبد الحافظ الدعاء الفن الستات مايعرفوش يكدبوا

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