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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النزول بدرجات القبول بمدرسة "وي" التكنولوجية بجنوب سيناء إلى 225 درجة والثانوي لـ 210

المحافظ يعتمد
المحافظ يعتمد

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، النزول بدرجات القبول لمدرسة " وي" التكنولوجية بطور سيناء الي 225 درجة للعام الدراسى 2023/ 2024 والتسجيل على الرابط الالكتروني المعلن بموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.


وفي نفس السياق قرر المحافظ النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس إدارة طور سيناء التعليمية من 2015 درجة الي 210 درجة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

كما تم النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي الصناعي بالمرحلة الثالثة من تنسيق القبول للصف الاول إلى 180 درجة بمدارس الإدارة التعليمية بطور سيناء، و155 درجة لمدارس الإدارة التعليمية بمدينة دهب، وكذا النزول بالحد الأدني للصف الأول الثانوي التجاري المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول التجاري إلى 160 درجة للمدارس التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية للعام الدراسي 2023/ 2024 

جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه يتم تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية داخل الإدارة التعليمية التابع لها ولا يجوز الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة تعليمية أخرى.

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اللواء خالد فودة جنوب سيناء يوافق النزول الثانوي

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