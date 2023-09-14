الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتؤكد: العاصفة دانيال مرت وانتهت بسلام

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل العاصفة دانيال وموعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن العاصفة دانيال ضربت السواحل الليبية بقوة، ولكن مع دخولها بدأت في فقدان قوتها، وعليه تحولت إلى منخفض جوي.

وأضافت:" مصر تأثرت بالعاصفة دانيال، ولكن على هيئة منخفض جوي، حيث شهدنا تساقط للأمطار وحركة الرياح المحملة بالأتربة، ولكن بداية من الأمس بدأنا نشعر بتحسن واضح في حالة الطقس.

وأكملت:" بقايا العاصفة دانيال انتهت تماما داخل الاراضي المصرية..وبقايا العاصفة مرت بسلام"، متابعة:" العاصفة مرت وانتهت بـ سلام".



واسترسلت: حالة الطقس ستتحسن تدريجيا بداية من اليوم، ودرجات الحرارة بدأت تعود لطبيعتها، وحتى منتصف الأسبوع القادم.