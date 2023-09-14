بنيو لوك .. رانيا يوسف تشوق جمهورها لعمل جديد

كشفت الفنانة رانيا يوسف لجمهورها عن تحضيرها لعمل جديد، عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام

و ظهرت رانيا يوسف ، بإطلالة مختلفة بشعر أسود قصير، و علقت قائلة: يا تري بنصور اية ".

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها لا تثير الجدل، أو جريئة كما يقول البعض عنها، ولكنها شخصية طبيعية، وترتدي ما يناسبها وتراه مناسبا لها.

أضافت رانيا يوسف ، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها مختلفة وأن ملابسها تجعل البعض في مصر يراها مختلفة، لآن المجتمع المصري محافظ.

وتابعت: " تربيت في بيئة بها حرية، وأتخذ القرار وأتحمل مسئولية القرار غير الصحيح، وأنها تتعامل بنفس الأمر مع أولادها البنات".

وتحدثت عن سقف الحرية بالنسبة لها ولـ بناتها، فقالت : " عمري ما اتدخل في ملابسهم، وقرارات الدراسة خاصة بهم، وأصدقائهم ".

وأوضحت أنها ترفض أي هجوم عليها أو على أولادها، معلقة :" دي حرية شخصية، وياريت الكل يعلم كده".