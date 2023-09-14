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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 .. أمريكا تعلن عن مساعدات جديدة للمنكوبين وإسرائيل تنفذ ضربة جوية على حماة السورية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي يوجه بدعم الليبيين وتوفير تعويضات لضحايا دانيال
البرلمان الليبي يعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال" والفيضانات إلى 7000 قتيل على الأقل
الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية
ثلاثة قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مدينة طرطوس الساحلية
سقوط عامل وإصابة 6 آخرين في انهيار منجم بتركيا
كيم جونج أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه  أفراد القوات المسلحة المتجهين إلى ليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي خلّفتها العاصفة "دانيال"، في وقت صدر قرار بمنح تعويضات لأبناء المصريين الذين لقوا مصرعهم في العاصفة بليبيا.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزيرة التضامن نيفين القباج،  وجهت بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا للعام الدراسي 2023-2024، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك دعم غذائي لأسر الضحايا شهريا لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن مجلس النواب الليبي أعلن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار دانيال والفيضانات في البلاد، إلى 7 آلاف قتيل على الأقل، فيما قال عمدة بلدية درنة إن هناك توقعات بوصول أعداد الضحايا إلى 20 ألف وفاة.

وقالت "القبس" إن وزارة الداخلية المغربية أعلنت أمس الأربعاء حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ارتفعت إلى 2946 شخصاً، والجرحى إلى 5 آلاف و674 شخصًا، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي الدوائر والأقاليم.

وذكرت "الراي" أن  الولايات المتحدة، أعلنت مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال المُدمر الذي ضرب المغرب، الجمعة الماضي. وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان: "في الساعات التي أعقبت الزلزال، نشرت الوكالة فريق تقييم صغير بالمغرب لدعم المسعفين المحليين في تقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية".

وقالت "الأنباء" إن الولايات المتحدة والبحرين، وقعتا اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها ستوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الدفاع السورية، أعلنت أن إسرائيل نفذت ضربة جوية استهدفت محافظة حماة السورية، مؤكدةً أن الهجوم لم يوقع سوى خسائر مادية، قائلةً في بيان آخر"استشهد عسكريان اثنان وأصيب ستة آخرين بجروح وققعت بعض الخسائر المادية، وذلك بعدما نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أفاد بسقوط عامل وإصابة 6 آخرين إثر انهيار جزئي في منجم شمالي تركيا، مشيرًا إلى أن الانهيار حدث على عمق 450 مترًا تحت سطح الأرض، دون أن يقدم سبباً، موضحاً أن العمال المصابين نقلوا للمستشفى.

وذكرت "الراي" أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونج يانج خلال اجتماعهما في روسيا، الأربعاء، مشيرة إلى أن بوتين قبل الدعوة.

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