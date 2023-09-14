وزيرة الهجرة: جهد كبير للدولة لإنقاذ المصابين المصريين ونقل الجثامين من ليبيا

أعلنت وزيرة الدولة لشئون الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن هناك جهدا وتعاونا كبيرا تبذله كافة مؤسسات الدولة من أجل إنقاذ المصابين المصريين ونقل الجثامين من ليبيا إلى أرض الوطن.

وقالت الوزيرة سها جندي، في تصريحات تلفزيونية، إنه تم وصول نحو 87 جثمانا إلى مسقط رأسهم، مشيرة إلى أن الطائرات استعادت 88 جثمانا من أصل 150 جثمانا.

معظم الجثامين من قرية مصرية واحدة

وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن معظم الجثامين من قرية مصرية واحدة، حيث تم التعرف على 87 جثمانا، وتم تسليمهم إلى ذويهم لإجراء عملية الدفن.

وأكملت سها جندي أن "وزارة الهجرة" وضعت رقمين للتواصل المباشر، معها للإبلاغ بأي معلومات تخص المصريين المتواجدين في ليبيا.

ونوهت الوزيرة إلى أن 4 طائرات استطلاع خرجت؛ لإنقاذ المصريين وإعادتهم إلى مصر، مؤكدة أن الطائرات ستعمل على مدار الأيام المقبلة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصريين.

وعن أعداد الأجانب في ليبيا، قالت الوزيرة سها جندي إن العدد الإجمالي نحو 750 ألف أجنبي، مضيفة أن أعداد المصريين في ليبيا يقدر بنحو 50% من إجمالي أعداد الأجانب، حوالي 400 ألف مصري، مؤكدة أنه يتم حاليا التحقق من أعداد الضحايا.

وعن الوضع في المغرب، أفادت الوزيرة سها جندي بأنه "لا يوجد مصريين مصابين في الأماكن المنكوبة، مؤكدة أن وزارة الهجرة على تواصل دائم مع الجهات المعنية في المملكة المغربية.