مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

يبدو أن السرقة جريمة لا تختص ببعض البشر فقط، فقد وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو قيام حيوان أليف بسرقة مجموعة من الأشياء من منازل الجيران وتركها في سرير مالكه.

ةأظهرت مقاطع فيديو كاميرات المراقبة قيام قطة تدعى “جينجي” 4 سنوات بمداهمة منازل جيرانها في باكلي، شمال ويلز، والقيام بسرقتها.

سرقة

وتم اكتشاف سرقات القطة لأول مرة بينما كان مالكوها جاي فينيك، 43 عاما، وماثيو ويستليك تومز، 31 عاما، نائمين ثم أسقطت عليهما القطة سلاحًا سرقته.

وشملت سرقات القطة الأليفة منذ عدة أشهر أيضًا، وفقًا لما أكدته شبكة “بي بي سي” وصحيفة “الديلي ستار” البريطانية: “نظارات واقية لشخص ما، منخل مطبخ، وشريط لاصق، ومقص”.

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بالجريمة في ويلز