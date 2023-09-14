عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

مقاطع فيديو صادمة
مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بالجريمة في ويلز

يبدو أن السرقة جريمة لا تختص ببعض البشر فقط، فقد وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو قيام حيوان أليف بسرقة مجموعة من الأشياء من منازل الجيران وتركها في سرير مالكه. 

ةأظهرت مقاطع فيديو كاميرات المراقبة قيام قطة تدعى “جينجي” 4 سنوات بمداهمة منازل جيرانها في باكلي، شمال ويلز، والقيام بسرقتها. 

سرقة 

وتم اكتشاف سرقات القطة لأول مرة بينما كان مالكوها جاي فينيك، 43 عاما، وماثيو ويستليك تومز، 31 عاما، نائمين ثم أسقطت عليهما القطة سلاحًا سرقته. 

وشملت سرقات القطة الأليفة منذ عدة أشهر أيضًا، وفقًا لما أكدته شبكة “بي بي سي” وصحيفة “الديلي ستار” البريطانية: “نظارات واقية لشخص ما، منخل مطبخ، وشريط لاصق، ومقص”. 

خدشت رجل في الشارع.. قطة تصيب رجلا بمرض لم يعرفه العلماء من قبل

وحيد قرن يتسبب في نهاية مأساوية لشخصين بحديقة حيوان بـ النمسا

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بالجريمة في ويلز 
مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بالجريمة في ويلز 
@gingee_klepto Theif in the night strikes! We later found out it was a water balloon filling attachment that we don’t own. #catlover #cat #catsofinstagram #funnycatsoftiktok #gingeethekleptokitty @nala_cat @Mimi & her Entourage 🐈‍⬛ @Stryker The Cat #catsoftiktok ♬ original sound - gingeethekleptokitty
@gingee_klepto Ok, no more sneaking out to drink in the park! You better recycle that plastic cup Gingee. #catlover #cat #catsofinstagram #funnycatsoftiktok #gingeethekleptokitty @nala_cat @Mimi & her Entourage 🐈‍⬛ @Stryker The Cat #catsoftiktok ♬ original sound - gingeethekleptokitty
@gingee_klepto Kitty had a heavy night out again, always takes her own reusable straw to the party. Save the planet people! #catlover #cat #catsofinstagram #funnycatsoftiktok #gingeethekleptokitty @nala_cat @Mimi & her Entourage 🐈‍⬛ @Stryker The Cat #catsoftiktok ♬ original sound - gingeethekleptokitty

 

 

 

السرقة مقاطع الفيديو حيوان أليف سرقة ويلز عدة أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

ترشيحاتنا

تجهيزات نهائية لافتتاح المعامل البحثية بالمتحف القومي للحضارة.. صور

أرقام صادمة.. الإسعاف الليبي يعلن عن حصيلة المفقودين في الفيضانات

الحوار الوطني يعقد جلسة تخصصية لاستكمال بحث ملفات وقضايا الاستثمار الخاص

المولد النبوي 2023.. أفضل عبادة لإحياء ذكرى ميلاد الرسول وسبب احتفال المسلمين بالحلوى

أمن القاهرة يحقق العديد من النجاحات في مجال مكافحة السرقات

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ