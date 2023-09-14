عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل .. هرتسوج يعلن مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أمس الأربعاء، إن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية، من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.

وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو في يناير الماضي، حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، ما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل، وأدى لهبوط سعر صرف الشيكل، وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.

ولم يقدم هرتسوج تفاصيل بشأن اقتراح التسوية الجديد، مكتفياً بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".

وقال الرئيس الإسرائيلي في خطاب تذكاري بقرية اللطرون: "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".

جاءت تصريحات هرتسوج بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، إذ اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضياً بالكامل لأكثر من 12 ساعة للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتنياهو في يوليو الماضي.

نتنياهو يبحث طرح خطة جديدة بشأن التعديلات القضائية

إسرائيل..نتنياهو يدعو جانتس لمباحثات بشأن التعديلات القضائية والأخير: محاولة لخداع الرأي العام

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لم يجتمع مع نتنياهو منذ تولي الأخير منصبه لولاية سادسة في أواخر ديسمبر، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي لاتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.

وقال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات. لكن زعماء المعارضة عبروا عن شكوكهم.

وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين، وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزاً حاسماً في انتخابات نوفمبر سيمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.

 

إسرائيل هرتسوج التعديلات القضائية أزمة التعديلات القضائية خطة التعديلات القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

عاجل .. زلزال يضرب سوريا بقوة 4,5 ريختر

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

نتنياهو يبحث طرح خطة جديدة بشأن التعديلات القضائية

إسرائيل..نتنياهو يدعو جانتس لمباحثات بشأن التعديلات القضائية والأخير: محاولة لخداع الرأي العام

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 6 مسيّرات

إسرائيل .. هرتسوج يعلن مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

أسعار الريال السعودى رسميا في البنوك

لو محتار.. أبل تنشر مقاطع فيديو للتفريق بين ميزات طرز iPhone 15

اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات الكربونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

الجمهور يطالب باللقب الأول | ما موعد مباراتي الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ؟

بسبب خطأ غير متوقع .. سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ