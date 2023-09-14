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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المخابز والأسواق لضمان الجودة والنظافة بالقطاع التجاري والمأكولات

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، في جولة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية في المدينة.. وتأتي هذه الجولة في إطار التفتيش الدوري والجهود المستمرة لضمان الجودة والنظافة في القطاع التجاري والمأكولات.

 

وتفقد  اللواء ممدوح نديم عددًا من المخابز خلال هذه الجولة، حيث تم التحقق من نظافتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لرغيف العيش. تم أيضًا فحص الأوزان وضمان عدم وجود أي تلاعب فيها، وتحقق من توفر الشهادات الصحية للعاملين فيها.

 

وتوجه رئيس المدينة إلى الأسواق والمحلات التجارية، حيث أكد على ضرورة وجود التراخيص القانونية اللازمة للمحلات والتزامها برفع الإشغالات عن الشوارع والأماكن العامة. تم أيضًا تحرير محاضر للمحال التي كانت تخالف اللوائح والأنظمة.

 

تأتي هذه الجولة في إطار التزام السلطات المحلية بمراقبة الجودة والنظافة في القطاع التجاري لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والزوار في المدينة.

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