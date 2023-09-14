الرئيس الجزائري يبحث مع أعضاء "مجلس تجديد الاقتصاد" مشاكل المؤسسات الاقتصادية

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء ، مع أعضاء مكتب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (يضم مختلف المدراء في القطاعين الخاص والعام) انشغالات كافة المتعاملين الاقتصاديين، والمشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية.



وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، ثمن المتعاملون الاقتصاديون القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس الجزائري للنهوض بالقطاع الاقتصادي في الجزائر.



وحضر هذا اللقاء رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزراء المالية والصناعة والتجارة.



يذكر أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يعد منظمة نقابية تضم مدراء شركات حكومية وخاصة من أجل المساهمة في التحول الاقتصادي للجزائر، ويهدف إلى خلق جسر تواصل بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات لمتخذي القرار.