انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السابع بالغردقة تحت شعار "الرياضة جودة حياة"

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السابع، الذي يحمل شعار "الرياضة جودة حياة".

تم خلال هذه الجلسة التعارف بين المشاركين ومناقشة برنامج المؤتمر وعرضه على الحضور.

يتمتع المؤتمر برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ويترأسه الدكتور كمال درويش. وقد حضر الجلسة الافتتاحية حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

وتم اختيار مدينة الغردقة لاستضافة المؤتمر، وذلك نظرًا لتوفرها على البنية التحتية والخدمات العالية الجودة التي تلبي متطلبات الفعاليات العلمية والثقافية.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الدكاترة والعلماء من مصر وعدة دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا، المغرب، رومانيا، والأردن.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الرياضة في تحسين جودة الحياة والصحة البدنية والنفسية للأفراد، ومناقشة الأبحاث والاستراتيجيات الرياضية المتقدمة التي تسهم في تعزيز هذا الدور وتعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في المجتمع.



