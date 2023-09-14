عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

65 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن اليوم، الخميس 14 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيهًا.

تراجع أسعار الفراخ

وكان هبط منذ فترة سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات  ليسجل 65 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا، وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 في المزرعة، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاء سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض، خاصة الأحمر، التي تراجعت خلال الأيام الماضية، فقد وصل سعرها كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و102 و110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي يبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112 - 120 جنيها.

 

 

البيض اليوم البيضاء الدواجن والبيض الدواجن الساسو الدواجن البيضاء الفراخ البيضا الفراخ المجمدة البرازيلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب كولومبيا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

الري تمنح مشروعي السولار والميثانول تراخيص استخدام المياه في أسيوط ودمياط

بعد تحذير من فيضانات عارمة .. هونج كونج تعلن تعليق الدراسة

اليوم.. شابات اليد في مواجهة أنجولا بنهائي البطولة الأفريقية بتونس

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام.. وهذه فرص سقوط الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ