دار الإفتاء: إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وكتبت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر ربيع الأنور، وسيتم إعلان نتيجة الاستطلاع على الصفحة، فلنفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء رؤية هلال شهر ربيع الأول

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).