صحة القليوبية: اعتماد مركزي طب أسرة الشباب والمستقبل بالعبور لتدريب الزمالة

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اختيار مركز طب الأسرة بالشباب ومركز طب الأسرة بالمستقبل، التابعين لإدارة العبور كمراكز معتمدة للتدريب على برنامج الزمالة المصرية لطب الأسرة من قبل البرنامج المصري للزمالة المصرية التابع لوزارة الصحة والسكان لاستيفائهم الشروط والمواصفات اللازمة للتدريب.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن هذه الخطوة جاءت تحت إشراف الدكتور ماجد صبيح منسق الزمالة المصرية بالمديرية، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور.

وتابع أنه اختير مدرب معتمد لكل من المركزين، حيث تم اختيار الدكتورة فاطمة أحمد حسان للتدريب على برنامج طب الأسرة بمركز طبي المستقبل، والدكتورة رشا سمير للتدريب بمركز طبي الشباب التقديم لاعتماد مركز طب الأسرة بالحي الثامن ، مضيفا أنه تم أيضا التقديم لاعتماد مركز طب الأسرة بالحي الثامن بالعبور للتدريب علي الزمالة المصرية لطب الأسنان.

و أعرب الدكتور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن خالص شكره وتقديره لمدير الإدارة الصحية بالعبور وفريقه المعاون علي مجهودهم الملحوظ في حصول المركزين علي اعتماد الزمالة المصرية للتدريب علي برنامج طب الأسرة.