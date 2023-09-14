3.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 153 مبايعة للأراضي بقيمة 973.44 مليون درهم و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 676.17 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72.8 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 197.42 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 55.45 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 178.11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.8 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 38.05 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 99.11 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 55.68 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 38.74 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.59 مليار درهم منها 18 رهنا للأراضي بقيمة 1.38 مليار درهم و117 رهنا للفلل والشقق بقيمة 210.52 مليون درهم، أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 24.95 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 55.61 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 18.98 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 7.63 مليون درهم.