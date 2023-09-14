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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من الهيئة العامة للإحصاء بشأن معدلات التضخم

السعودية
السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهراً خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلاً 2%، مقارنة مع 2.3% في شهر يوليو.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير لها، إلى أن الارتفاع على أساس سنوي، جاء نتيجة زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة السعودية بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر البالغ 21%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%، ولكن ظل معدل التضخم مستقرا نسبيا على أساس شهري في السعودية.

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