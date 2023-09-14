هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي تسجيل هزة أرضية ارتدادية في منطقة الحوز المغربية.



وقال المركز إن سكان المنطقة أكدوا أنهم شعروا بالهزة، واهتزت الأرض تحت أقدام فرق الإنقاذ بينما كانوا يباشرون عمليات النجدة بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.

كانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في بيان عاجل أن هزة أرضية وقعت في الأراضي السورية صباح اليوم الخميس، 14 سبتمبر 2023، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

يجدر بالذكر أن هذا الزلزال لم يؤدي إلى وقوع أي ضحايا أو إصابات حتى الآن، وقد وقع في محافظة الحسكة السورية على عمق 10 كيلومترات، وفقًا للبيان الصادر عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.