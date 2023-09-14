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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب اتحاد العاصمة: لن نقدم دور الضحية أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

نبيل لعمارة
نبيل لعمارة

أكد نبيل لعمارة، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق لقب السوبر الإفريقي  أمام الأهلي.
ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة غدا الجمعة في مباراة كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.
وقال عمارة في تصريحات أبرزتها صحيفة النهار الجزائرية:"نجهز لمباراتنا أمام الأهلي في أفضل الظروف، لضمان جاهزيتنا التامة في نهائي كأس السوبر”.

وأضاف:" لقاء السوبر الإفريقي سيكون صعبا، ويلعب على جزئيات صغيرة، ونطمح لتقديم الأداء الطيب الذي يمثل فريقنا”.

وتابع:" الأهلي يملك خبرة في هذه البطولات الإفريقية، لكن من جهتنا لن ندخل هذا النهائي في ثوب الضحية، بل سنلعب الند للند”.

واختتم:" نحن اللاعبين نطمح لتقديم أفضل ما لدينا أمام الأهلي، على أمل تخليد أسمائنا في تاريخ اتحاد العاصمة”.

اتحاد العاصمة السوبر الإفريقي الأهلى نبيل لعمارة اتحاد العاصمة الجزائري

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