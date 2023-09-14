عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد اعتماد نتيجة القبول

ننشر الأوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المتفوقين بعين شمس، بعد اعتماد نتيجة القبول .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محتويات ملف التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM  تتمثل في :

- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية +4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة. 

- عدد 1 شهادة ميلاد أصله 4 صور منها.

- عدد 8 صور حديثة 4×6.

- عدد 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريد بقيمة 21 جنيه + 1 طابع تعليمي قلة 10 طوابع نقابة مهن تعليمية + 1 جنيه دمغة عادية.

- إيصالات إبداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة يكشف طبي باطنة وكلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي و تحليل صورة دم كاملة - تحليل سكر تراكمي - تحليل فصيلة دم.

- في حالة وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره - التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- صور من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي بقيمة 5000 جنيه للمدارس الحكومية (عربي - لغات) عن كل عام دراسي وتسدّد سنويًا بداية كل عام دراسي.

وفي حالة المدارس الخاصة (عربي - لغات) يقوم ولي الأمر بإحضار القادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بكاتم شعار الجمهورية بأدنى 5000 جنيه عن كل عام دراسي. 

وفي حالة المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه فقط لاغير.

ويتم الدفع في البريد المصرى - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات المصروفات الدراسية لطلاب مدارس.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس .

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن الدخول على رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس من خلال الضغط على:

 https://exls.emis.gov.eg 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب كولومبيا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

الري تمنح مشروعي السولار والميثانول تراخيص استخدام المياه في أسيوط ودمياط

بعد تحذير من فيضانات عارمة .. هونج كونج تعلن تعليق الدراسة

اليوم.. شابات اليد في مواجهة أنجولا بنهائي البطولة الأفريقية بتونس

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام.. وهذه فرص سقوط الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ