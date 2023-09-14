ننشر الأوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين

بعد اعتماد نتيجة القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المتفوقين بعين شمس، بعد اعتماد نتيجة القبول .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محتويات ملف التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM تتمثل في :

- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية +4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- عدد 1 شهادة ميلاد أصله 4 صور منها.

- عدد 8 صور حديثة 4×6.

- عدد 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريد بقيمة 21 جنيه + 1 طابع تعليمي قلة 10 طوابع نقابة مهن تعليمية + 1 جنيه دمغة عادية.

- إيصالات إبداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة يكشف طبي باطنة وكلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي و تحليل صورة دم كاملة - تحليل سكر تراكمي - تحليل فصيلة دم.

- في حالة وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره - التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- صور من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي بقيمة 5000 جنيه للمدارس الحكومية (عربي - لغات) عن كل عام دراسي وتسدّد سنويًا بداية كل عام دراسي.

وفي حالة المدارس الخاصة (عربي - لغات) يقوم ولي الأمر بإحضار القادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بكاتم شعار الجمهورية بأدنى 5000 جنيه عن كل عام دراسي.

وفي حالة المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه فقط لاغير.

ويتم الدفع في البريد المصرى - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات المصروفات الدراسية لطلاب مدارس.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس .

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن الدخول على رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس من خلال الضغط على:

https://exls.emis.gov.eg