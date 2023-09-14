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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشركات المصرية تحقق نموا في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى السعودية

صدى البلد

اختتمت الشركات المصرية مشاركتها أمس بمعرض السعودية للبنيه التحتية،  حيث شهدت المشاركة العديد من الفاعليات حيث أقيم علي هامش المعرض  مؤتمر لكافة الهيئات الدبلوماسية والسفارات التابعة للدول المشاركة به لعرض كافة الفاعليات  التي شاركت بها الشركات وأهمية المعرض وعدد الزائرين والشركات والقطاعات المشاركة والمتوقع والمخطط خلال الفترة القادمة.

صاحب هذا جولة لتفقد الشركات وتقديم عرض للفرص الاستثمارية بالسوق السعودية وكيفية اختيار القطاعات المهتم بها السوق السعودي.

 يشارك في المعرض وفد من الإدارة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ممثل في رئيس المجلس خالد أبو المكارم ومحمد مجيد المدير التنفيذي و ناريمان فتحي مديرة المعارض بالمجلس .

يذكر أنه قد بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية حوالي 240 مليون دولار تقريبا محققة معدل نمو قدره 18% مقارنة بالعام السابق ومن أهم القطاعات  التي حققت معدل الاحبار والدهانات بنسبة  نمو 26 % ويليها المنتجات الورقية محققة معدل نمو 18% وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج والعبوات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

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