بريطانية ذهبت لإجراء عملية تجميل في تركيا فتوفيت.. والسبب غريب

سافرت امرأة بريطانية إلى تركيا من أجل إجراء عملية تجميل للأجزاء الخلفية على طاولة العمليات بسبب خطأ فادح في إجراءات العملية حيث أكد أحد الخبراء أنها لم يتم تحذيرها بشكل صحيح عن مخاطر هذه العملية.

دفعت ميليسا كير 31 عامًا 3200 جنيه إسترليني لإجراء جراحة تجميلية لحقن الدهون في إحدى مستشفيات إسطنبول عام 2022.

انسداد الشرايين

وأثناء نومها على طاولة العمليات وقيام الأطباء بتنفيذ العملية، حقنت الدهون المأخوذة منها في أردافها لكنها دخلت في الوريد وتسبب في انسداد الشريان الرئوي مما أدى لوفاتها. وسجلت المستشفى سبب وفاتها بأنه جلطات دموية رئوية.

وقيل أن الفتاة في الفترة التي سبقت العملية كانت تراسل أحد العاملين في المستشفى وتطلب منه صور مرضى آخرين أجروا بالفعل الجراحة لأنها كانت تشعر بالتوتر.

معدل وفيات عالي

قال استشاري التجميل سايمون ويثي، وهو شاهد خبير طُلب منه إعداد تقرير لتحقيق السيدة كير في محكمة نورفولك أن "معدل الوفيات المرتبط بهذه النوعية من الجراحات صادم لأنه يتجاوز امرأة واحدة لكل 4000 امرأة.

وتوقع أنه إذا تم إبلاغ السيدة كير عن مخاطر هذا الإجراء بشكل واضح لما دفعت مقابل القيام به ولم تكن تفعل ذلك.

وقالت جاكلين ليك، كبيرة الأطباء الشرعيين في نورفولك، إن ميليسا كير لم تتم رؤيتها من قبل جراح أو طبيب قبل تاريخ الإجراء. كما أنها خضعت لتقييم محدود قبل الإجراءات وتم تزويدها معلومات محدودة فيما يتعلق بالمخاطر ومعدل الوفيات المرتبطة بهذا الإجراء."

حزن الشريك

نشر سكاي بيرش، حبيب الفتاة المتوفاة، تحية عاطفة لحبيبته على الفيسبوك بعد وفاتها من خلال نشر عدد من الصور التي تجمعهم قائلًا "سأظل أحبك من كل قلبي حتى أنفاسي الأخيرة".