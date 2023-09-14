عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانية ذهبت لإجراء عملية تجميل في تركيا فتوفيت.. والسبب غريب

بريطانية ذهبت لإجراء
بريطانية ذهبت لإجراء عملية تجميل في تركيا فتوفيت والسبب...

سافرت امرأة بريطانية إلى تركيا من أجل إجراء عملية تجميل للأجزاء الخلفية على طاولة العمليات بسبب خطأ فادح في إجراءات العملية حيث أكد أحد الخبراء أنها لم يتم تحذيرها بشكل صحيح عن مخاطر هذه العملية.

 

دفعت ميليسا كير 31 عامًا 3200 جنيه إسترليني لإجراء جراحة تجميلية لحقن الدهون في إحدى مستشفيات إسطنبول عام 2022.

انسداد الشرايين

وأثناء نومها على طاولة العمليات وقيام الأطباء بتنفيذ العملية، حقنت الدهون المأخوذة منها في أردافها لكنها دخلت في الوريد وتسبب في انسداد الشريان الرئوي مما أدى لوفاتها. وسجلت المستشفى سبب وفاتها بأنه جلطات دموية رئوية.

 

وقيل أن الفتاة في الفترة التي سبقت العملية كانت تراسل أحد العاملين في المستشفى وتطلب منه صور مرضى آخرين أجروا بالفعل الجراحة لأنها كانت تشعر بالتوتر.

معدل وفيات عالي

قال استشاري التجميل سايمون ويثي، وهو شاهد خبير طُلب منه إعداد تقرير لتحقيق السيدة كير في محكمة نورفولك أن "معدل الوفيات المرتبط بهذه النوعية من الجراحات صادم لأنه يتجاوز امرأة واحدة لكل 4000 امرأة.

وتوقع أنه إذا تم إبلاغ السيدة كير عن مخاطر هذا الإجراء بشكل واضح لما دفعت مقابل القيام به ولم تكن تفعل ذلك.

وقالت جاكلين ليك، كبيرة الأطباء الشرعيين في نورفولك، إن ميليسا كير لم تتم رؤيتها من قبل جراح أو طبيب قبل تاريخ الإجراء. كما أنها خضعت لتقييم محدود قبل الإجراءات وتم تزويدها معلومات محدودة فيما يتعلق بالمخاطر ومعدل الوفيات المرتبطة بهذا الإجراء."

حزن الشريك

نشر سكاي بيرش، حبيب الفتاة المتوفاة، تحية عاطفة لحبيبته على الفيسبوك بعد وفاتها من خلال نشر عدد من الصور التي تجمعهم قائلًا "سأظل أحبك من كل قلبي حتى أنفاسي الأخيرة".

امرأة بريطانية تركيا شد المؤخرة البرازيلية انسداد الشريان الرئوي جلطات دموية رئوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

موضوعات متعلقة

«الكريملين» يؤكد تمتعه بصحة جيدة|خبراء: بوتين سيموت قبل نهاية الخريف بسبب هذا المرض

تقتل البيئة وغير آمنة.. 3 معلومات صادمة عن المياه المعدنية

وفاة ملياردير برازيلي وزوجته في قصرهم الفاخر بسبب مدفأة

لماذا يتم تشغيل وضع الطائرة في الهاتف أثناء الرحلات الجوية؟

بريطانية تتعرض للنصب في 2 مليون جنيه إسترليني.. القصة كاملة

بعد تجربة مريرة .. أسترالي يوضح تفاصيل مثيرة عن أسماك القرش!

مصمم أزياء شهير يروي تفاصيل مطاردته لروح شريرة في منزله

الفساتين الورقية ومجوهرات الحشرات الحية.. تعرف على اغرب 3 أزياء في التاريخ!

ترشيحاتنا

تجهيزات نهائية لافتتاح المعامل البحثية بالمتحف القومي للحضارة.. صور

أرقام صادمة.. الإسعاف الليبي يعلن عن حصيلة المفقودين في الفيضانات

الحوار الوطني يعقد جلسة تخصصية لاستكمال بحث ملفات وقضايا الاستثمار الخاص

المولد النبوي 2023.. أفضل عبادة لإحياء ذكرى ميلاد الرسول وسبب احتفال المسلمين بالحلوى

أمن القاهرة يحقق العديد من النجاحات في مجال مكافحة السرقات

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ