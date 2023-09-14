بعد تحذير من فيضانات عارمة .. هونج كونج تعلن تعليق الدراسة

علقت هونج كونج المدارس، اليوم الخميس، بعد ما أصدرت السلطات ثاني أعلى تحذير من سقوط أمطار وحذرت من فيضانات عارمة، بعد أيام من تعرض المدينة لموجة أمطار هي الأكثر غزارة منذ 140 عاماً.

وأصدر مرصد الأرصاد الجوية التحذير "الأحمر" قبل السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، قائلاً إن منسوب مياه المطر تجاوز 50 مليمتراً خلال ساعة، ومن المرجح أن يستمر هطول الأمطار، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف: "المطر الغزير سيجلب سيولاً وستحدث فيضانات أو من المتوقع حدوثها في المجاري المائية".

وظلت بورصة هونج كونج مفتوحة لأنها لا تغلق إلا في حالة إصدار أعلى تحذير من سقوط الأمطار وهو التحذير "الأسود".