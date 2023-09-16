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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

صدى البلد

استقبل الشعب الليبي قوافل المساعدات المصرية بفرحة عارمة، والتي أرسلتها مصر بتوجيه من الرئيس السيسي للوقوف مع الاشقاء في ليبيا بعد ان ضربت بلادهم عاصفة دانيال وخلفت ضحايا في الأرواح والعديد من الخسائر المادية .

الشعب الليبي يستقبل قوافل المساعدات المصرية 

وصلت  ثلاث طائرات نقل عسكرية مصرية الي ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ،التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا ، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر ، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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