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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و685 شاحنة و495 سيارة فضلا عن وصول وسفر 1320 راكبا بموانئها.


وأوضحت الهيئة - وفقا لبيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و322 شاحنة و445 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، و363 شاحنة و50 سيارة.
ونوهت بأن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة دليلة، بينما غادرت السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، وسينا وايلة . 


كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة AMBER-M وعلى متنها 6 آلاف طن دقيق تصدير إلي بورسودان.

 

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