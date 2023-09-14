مصر سباقة.. فرح سعيد: الرئيس وجه بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا

قالت الإعلامية فرح سعيد، إنه على مدار اليومين الماضيين تابعنا باهتمام نتائج إعصار دانيال، والذى تسبب في سقوط آلاف القتلي والمصابين والمفقودين فى ليبيا.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة المصرية سباقة وقامت بدورها كشقيقة كبري للدول العربية، موضحة أنه على الفور أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء فى ليبيا.

وتابعت الإعلامية فرح سعيد: “هذا أتي فى إطار دعم وتعاون مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف إعصار دالنيال المدمر، والذى أدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين”.