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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة تمويل العلوم: فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـ23

صدى البلد

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـ 23، والذي يشمل منحا للمشروعات المشتركة بين الجانبين، وزيارة بحثية للباحثين المصريين للمؤسسات الأمريكية بتمويل يصل إلى 25500 دولار أمريكي.

وقالت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم، الخميس - إن البرنامج يهدف لتعزيز التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، من خلال إتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن الدعم يشمل "منح المشروعات المشتركة" بهدف تعزيز التعاون البحثي بين العلماء المصريين والأمريكيين، لمدة عامين إلى ثلاث سنوات بحد أقصى للتمويل يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي لكل فريق بحثي بكل دولة. 

وأضافت أن الدعم يشمل كذلك "زيارة بحثية قصيرة الأجل لشباب الباحثين للمؤسسات الأمريكية"، لمدة لا تزيد على 9 أشهر بحد أقصى للتمويل 25500 دولار أمريكي.

وذكر أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية 7 ديسمبر القادم، في تمام الساعة الثالثة مساء، وللاطلاع على جميع القواعد والشروط التفصيلية للنداء، على الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على "فيسبوك".

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