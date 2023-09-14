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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب رأس السنة العبرية.. إسرائيل تفرض إغلاقًا شاملًا على معابر الضفة وغزة

إسرائيل تفرض إغلاقا
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على معابر الضفة وغزة

قرّرت السلطات الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية بدءًا من ظهيرة الجمعة وحتى ليلة السبت الأحد، وذلك بمناسبة "رأس السنة العبرية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن "الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي قررت إغلاق المعابر المؤدية إلى مناطق الضفة الغربية، كما تقرر إغلاق المعابر إلى قطاع غزة".

وخلال فترة الإغلاق سيتاح المرور فقط للحالات الإنسانية والاستثنائية، بعد موافقة ومصادقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية وغزة.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية بالقدس، أن الآلاف من عناصرها سينتشرون في المدينة والبلدة القديمة ومناطق الاحتكاك خلال فترة الأعياد التي تكثر فيها زيارات المُتشددين اليهود للمدينة.

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