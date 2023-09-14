ضمن الجسر الجوي الإماراتي.. 5 طائرات إغاثة تصل مدينة بنغازي

وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي في ليبيا ،اليوم الخميس، 5 طائرات إماراتية تحمل على متنها ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة.

وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة و التي أسفرت عن حياة الآلاف.



وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهاهم 63 فرداً مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة .



كما بلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي تسيير الجسر الجوي والذي بلغ حتى الآن 8 طائرات في إطار استجابة دولة الإمارات لدعم للشعب الليبي الشقيق.