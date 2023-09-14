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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن الجسر الجوي الإماراتي.. 5 طائرات إغاثة تصل مدينة بنغازي

صدى البلد

وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي في ليبيا ،اليوم الخميس، 5 طائرات إماراتية تحمل على متنها ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة.

وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة و التي أسفرت عن حياة الآلاف.


وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهاهم 63 فرداً مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة .


كما بلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي تسيير الجسر الجوي والذي بلغ حتى الآن 8 طائرات في إطار استجابة دولة الإمارات لدعم للشعب الليبي الشقيق. 

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