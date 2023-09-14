عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 248 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم  الخميس، 248 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023م .

خلال تفقده مشروعات الرصف.. محافظ الغربية: نسعى لإحداث نقلة حضارية بكفر الزيات وبسيون|صور

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

txt

طنطا .. افتتاح مؤتمر"جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية" بكلية أصول الدين

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

التحصينات الأغنام والماعز الاحترازية الأبقار والجاموس افتتاح مؤتمر الدكتور حاتم أنور الطب البيطري بالغربية الحملة القومية الثانية الحملة القومية الف رأس ماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موضوعات متعلقة

لدعم حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1205حالات برفح والشيخ زويد

ترشيحاتنا

ليبيا تعلن إمكانية دخول السفن لـ ميناء درنة لتوصيل المساعدات

جلسة مغلقة.. الحوار الوطني يناقش اليوم قانون الأحزاب والتحالفات والمدمج

بـ11 طائرة مسيرة.. أوكرانيا تعلن تدمير نظام دفاع جوي روسي في القرم

عينات الحمض النووي للتعرف على الضحايا.. الصحة الليبية: إنقاذ 510 أشخاص في درنة

تحرير 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق ورفع 74 سيارة ودراجة نارية متروكة

رئيس بيلاروسيا يتوجه غدًا إلى موسكو لبحث قضايا دولية وإقليمية مع بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ