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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الزقازيق تحقق نتائج متميزة بأسبوع الشباب في حلوان

صدى البلد

حققت جامعة الزقازيق نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان تحت شعار " الجمهورية الجديدة - حلم وطن " ، الذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،ويشارك فيه طلاب ٤٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا ، بواقع ٣٥٠٠ طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه حصدت الجامعة العديد من الميداليات والجوائز والتى جاءت كالتالى حصول الطلاب عمر ناصر أحمد علي مركز ثالث إنشاد ، رحمه مجدي يسن عبدالعال مركز ثاني شطرنج ، أسماء محمد عبدالمنعم حسن مركز ثاني شطرنج خاطف ، معاذ عامر إبراهيم أحمد مركز ثالث تنس طاولة ، فريدة أحمد السيد عمرو ثالث تنس طاولة ، حسين أيمن حسين حسن مركز ثالث تنس طاولة ، محمد وليد مصطفي أحمد مركز أول وثب طويل ، إسلام محمد محمد محمد عثمان مركز ثاني ١٠٠ م عدو ، ليلي صلاح محمد المندوة مركز ثاني رمي رمح.

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جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق شاركت بوفد مكون من ٣٨ ما بين مشرفا وطالبا ،  بواقع ٢٥ طالبا وطالبة فى الأنشطة ( الثقافية - الرياضية - الاجتماعية ) ، تحت إشراف الدكتور أحمد شاكر حسين رئيس الوفد ومحمد متولى مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ومحمد رمضان مسئول الاتصال وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر أسبوع شباب الجامعات التعليم والطلاب التعليم العالي والبحث العلمي الجمهورية الجديدة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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