جامعة الزقازيق تحقق نتائج متميزة بأسبوع الشباب في حلوان

حققت جامعة الزقازيق نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان تحت شعار " الجمهورية الجديدة - حلم وطن " ، الذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،ويشارك فيه طلاب ٤٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا ، بواقع ٣٥٠٠ طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه حصدت الجامعة العديد من الميداليات والجوائز والتى جاءت كالتالى حصول الطلاب عمر ناصر أحمد علي مركز ثالث إنشاد ، رحمه مجدي يسن عبدالعال مركز ثاني شطرنج ، أسماء محمد عبدالمنعم حسن مركز ثاني شطرنج خاطف ، معاذ عامر إبراهيم أحمد مركز ثالث تنس طاولة ، فريدة أحمد السيد عمرو ثالث تنس طاولة ، حسين أيمن حسين حسن مركز ثالث تنس طاولة ، محمد وليد مصطفي أحمد مركز أول وثب طويل ، إسلام محمد محمد محمد عثمان مركز ثاني ١٠٠ م عدو ، ليلي صلاح محمد المندوة مركز ثاني رمي رمح.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق شاركت بوفد مكون من ٣٨ ما بين مشرفا وطالبا ، بواقع ٢٥ طالبا وطالبة فى الأنشطة ( الثقافية - الرياضية - الاجتماعية ) ، تحت إشراف الدكتور أحمد شاكر حسين رئيس الوفد ومحمد متولى مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ومحمد رمضان مسئول الاتصال وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.