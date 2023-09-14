إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا

انطلقت صباح اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوات الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي لمساعدة متضرري إعصار "دانيال" في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية.



وقال السفير الكويتي لدى ليبيا زياد المشعان لوكالة الأنباء الكويتية، قبيل إقلاع الطائرة إن "انطلاق ثاني رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي يأتي تنفيذا لتعليمات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لدعم الجهود الليبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة".

وأضاف المشعان أن "الجمعيات الخيرية الكويتية تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم التي تعتمد عليها الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين".